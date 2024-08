In Valsessera è tutto pronto per la Festa della Madonna delle Nevi del Cavallero

In Valsessera è tutto pronto per la Festa della Madonna delle Nevi del Cavallero. Diverse le attività in programma: c'è la possibilità di visitare la struttura del Santuario, a partire dalle 10.30. Per i più piccoli, invece, si potrà prendere parte a diverse iniziative presso la biblioteca. Intorno alle 12, avrà luogo un pic-nic condiviso nella piazza Ponte.

Nel pomeriggio, alle 14.30, avrà inizio la processione dalla chiesetta di Zuccaro verso il Santuario. Alle 16 si terrà la Santa Messa cantata dalla Corale Cesare Rinaldo. In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata. A realizzare questo appuntamento gli Amici del Cavallero, in collaborazione con gli Alpini di Coggiola, la Corale Rinaldo e l'Associazione La Zattera.