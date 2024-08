Gospel Experience 2024: grande successo per il workshop con Daniel Thomas, con 50 partecipanti, anche da fuori provincia

Si è concluso con grande successo il workshop di canto Gospel Experience 2024, organizzato dal Biella Gospel Choir nel weekend del 20 e 21 luglio. Il corso si è tenuto presso l'oratorio di Cossila San Grato a Biella e ha visto la partecipazione di una cinquantina di corsisti provenienti non solo da Biella, ma anche da Abbiate Grasso, Valenza e persino da Roma.

Lo special guest di #GEX24 è Daniel Thomas, compositore, cantante, coach vocale, direttore di coro, corista e tastierista britannico, il cui talento è riconosciuto a livello internazionale. Con la sua esperienza oltre trentennale di direzione corale, Daniel Thomas ha guidato i partecipanti attraverso un'esperienza formativa coinvolgente e appassionante, insegnando ai partecipanti cinque nuovi brani, tra cui ricordiamo Rain, del Sunday Service Choir, e Better, di Hezekiah Walker. L’esperienza formativa si è conclusa con un emozionante concerto che, a causa del maltempo, ha dovuto essere trasferito presso la Basilica di San Sebastiano.

L’evento, inserito all’interno del calendario di Biella Estate, ha riscosso un enorme successo, registrando il tutto esaurito. L’esibizione è stata aperta dal Biella Gospel Choir che ha colto l’occasione per presentare al pubblico un brano inedito, I’m complete, composto da Gianluca Ferraro, talentuoso e già amato solita del coro. Il nuovo pezzo ha profondamente commosso non solo il pubblico, ma anche il coro stesso, che non ha esitato a far trasparire tutta l’emozione che l’esibizione ha portato con sé. Il Maestro Daniel Thomas si è quindi aggiunto all’ensemble, suonando la tastiera e prestano la sua voce insieme a quella del Biella Gospel Choir. Infine, dopo una breve presentazione del workshop a cura di Enrico Martinelli, anche i coristi che hanno partecipato al corso hanno potuto esibirsi, sotto la direzione di Daniel Thomas stesso.

Gospel Experience 2024, reso possibile grazie al supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha confermato ancora una volta l'importanza della musica quale strumento di condivisione e partecipazione, eleggendo il canto corale gospel a momento di unità e vicinanza, oltre qualsiasi barriera.

“Durante il weekend del GEX24 abbiamo vissuto momenti di forte emozione”, spiega Mario Silvagni, Presidente del Biella Gospel Choir. “Non solo abbiamo ampliato il nostro repertorio, ma abbiamo anche avuto modo di costruire e rinsaldare legami di amicizia con persone che, come noi, vivono la musica e la coralità come esperienze gioiose e cariche di significati”. Un’esperienza che si è sì conclusa, ma che non viene lasciata alle spalle. Il Biella Gospel Choir si prepara già per il prossimo grande evento dell’anno: la XIV edizione del Biella chiAma Gospel.