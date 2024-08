Mongrando, la minoranza si divide: nasce MongranDomani

"Giungono momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte, a volte sono difficili, a volte facili, a volte giuste e altrettanto sbagliate. Questa è stata una di quelle , tutt’altro che semplice, dettata dalla voglia di un gruppo di esprimersi in maniera diversa”. Inizia così la nota stampa dei consiglieri di minoranza Yurj Rosso e Francesco Rosso che annunciano di separarsi dal gruppo consiliare di Mongrando In Comune e di dar vita a una nuova realtà che prenderà il nome di MongranDomani.

“Questo decisione è stata dettata dalla discordanza del gruppo di certe strategie così da dar vita ad una reale alternativa alla attuale maggioranza – spiegano - La scelta è stata presa per creare fin da subito un progetto nuovo, improntato sul gruppo e su un'opposizione funzionale per il futuro del nostro paese. L'obiettivo sarà quello di concentrare l'attenzione sui reali problemi di Mongrando e sulle necessità della cittadinanza e diventare un vero e proprio punto di riferimento per quel 49,4% di voti ottenuti alle ultime elezioni. Riteniamo quindi necessario prendere strade diverse: ringraziamo Antonio Filoni e Luisa Nasso per le opportunità e il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro il meglio per il futuro percorso, politico e personale”.