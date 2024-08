Ubriaco rischia una denuncia, trovato con un coltello da cucina in tasca (foto di repertrorio)

Allertata da alcuni cittadini, la Polizia di Stato è intervenuta in tarda serata sotto i portici di via Lamarmora, a Biella, per la presenza di un uomo sotto gli effetti dell'alcol.

È successo nei giorni scorsi: una volta sul posto, gli agenti hanno rintracciato il soggetto, un 24enne di origine straniera, ed effettuato, come da prassi, un sommario controllo sulla sua persona che ha portato al rinvenimento di un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 10 centimetri, riposto in una tasca.

Non sapendo giustificarne il possesso in un luogo pubblico, l'arma è stata sottoposta immediatamente a sequestro. Ora, il giovane rischia una denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.