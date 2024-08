Tavigliano, Capanna Volpi: la storia di un'icona biellese

La storica capanna Volpi di Tavigliano è molto più che un semplice rifugio, è un simbolo di storia, memoria e passione per la montagna. Eretto in onore di Pietro Volpi, caduto in Abissinia il 6 marzo 1941, questo edificio ha attraversato i decenni, trasformandosi e adattandosi ai tempi. Nel 1957 venne donata alla Pietro Micca, storica Associazione Polisportiva Dilettantistica di Biella. L’edificio venne ampliato ulteriormente negli anni successivi per poterlo rendere utilizzabile, anche come rifugio per gli amanti di escursionismo e mountain-bike.

La Capanna Volpi ha visto un'importante evoluzione: nel 2019, un ambizioso progetto di riqualificazione ha dato nuova vita alla struttura: la realizzazione di moderni servizi igienici, la rimozione della pericolosa copertura in amianto e il rifacimento del tetto, reso possibile grazie al lavoro della Sezione Escursionismo. Piante infestanti e ad alto fusto presenti nell’area circostante sono state inoltre abbattute.

L’inaugurazione era prevista per ottobre 2020, ma a causa dell’emergenza Covid è stata rinviata. Tuttavia, sabato 19 giugno 2021 ha avuto luogo alla presenza del 101enne Carlo Florio ed il sindaco di Tavigliano, Gino Mantello.

Ad oggi, questo luogo ricco di storia e natura, rappresenta un punto di riferimento per l’Associazione Pietro Micca e per tutti gli escursionisti.