Prende forma il programma dell’evento italiano del progetto “CI.V.I.C.”.

Il primo evento previsto dal progetto di gemellaggio europeo CI.V.I.C. – EnhanCIng good local goVernance for solIdarity and inClusion (Ref. n. 101150770), finanziato dal programma della Commissione Europea CERV – Citizens, Equality, Rights and Values 2021-2027, bando CERV2023-CITIZENS-TOWN-TT, si svolgerà nel Biellese dal 26 al 29 settembre 2024.

La Provincia di Biella, Capofila del progetto, ha il compito di organizzare l’evento includendo appuntamenti istituzionali e visite sul territorio a siti particolarmente significativi in relazione ai temi di progetto, che coinvolgeranno una delegazione greca di 25 persone del Comune di AmfikleiaElateia, partner di progetto.

Tre gli appuntamenti istituzionali aperti al pubblico:

• la Cerimonia di Benvenuto che si terrà nella serata del 26 settembre presso la sede della Provincia di Biella per accogliere la delegazione greca

• la Conferenza CIVIC, che si svolgerà nella mattinata di venerdì 27 settembre presso la sede della Provincia di Biella

• la cerimonia di firma del Patto di Amicizia tra la Provincia di Biella e il Comune di Amfikleia-Elateia che si terrà la mattina del 28 settembre presso la sede di Cittadellarte.

Dopo il periodo estivo verrà reso noto il programma di dettaglio di questi incontri, ai quali la cittadinanza tutta è invitata a partecipare. La delegazione greca, composta per lo più da Amministratori, visiterà poi alcune realtà del Biellese e avrà modo di apprezzare anche le bellezze del territorio e la tradizione enogastronomica locale.

“Stiamo lavorando a un programma quanto più ricco possibile, sia per quanto riguarda gli interventi dei relatori degli appuntamenti istituzionali, sia per la parte di visita al territorio, affinché gli stakeholder greci e quelli biellesi possano trarre il massimo dallo scambio di conoscenze, buone pratiche e modelli” commenta il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, “e per ottenere questo risultato possiamo contare su una rete di Soggetti pubblici e privati che collaborano con la Provincia all’organizzazione di questo importante evento di più giorni e che colgo nuovamente l’occasione per ringraziare per il loro impegno e il loro apporto al progetto. Si tratta nello specifico di: Unione Montana Valle Elvo e i Comuni di Benna, Borriana, Cerrione, Gaglianico, Graglia, Massazza, Muzzano, Occhieppo Superiore, Ronco Biellese, Valdilana, Verrone, Vigliano Biellese; la Consigliera di Parità della Provincia di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, la Fondazione BIellezza e il GAL Montagne Biellesi”.

Non resta quindi che attendere il mese di settembre per il programma di dettaglio dell’evento e per accogliere finalmente la delegazione di Amfikleia-Elatia nel Biellese.