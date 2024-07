Campiglia Cervo, cambia la raccolta dei rifiuti ingombranti: ecco le principali novità

Cambia la raccolta dei rifiuti ingombranti a Campiglia Cervo. A partire dal mese di giugno 2024, è attivo il servizio su prenotazione. Pertanto la consueta raccolta annuale di agosto non verrà più effettuata.

Ma come funziona la nuova modalità? Si contatta SEAB per prenotare il servizio su cellulare (349.7061166 o 015.8352999) o sul sito comunicando i propri dati anagrafici, indirizzo dell'abitazione (comprensivo della frazione) ed elenco dei rifiuti da portare via. Il ritiro avviene a lato del cassonetto.

SEAB comunicherà la data esatta del passaggio. Così la sera prima i rifiuti vanno lasciati accanto al più vicino cassonetto del rifiuto indifferenziato. Possono essere ritirati un massimo di 5 pezzi per prenotazione. Se sono di più, si dovrà richiedere un ulteriore passaggio.