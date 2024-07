Torna lo Gnomo Festival a Miagliano: tre giorni di magia e tradizione

Dopo il successo dell'edizione inaugurale del 2023, che ha attirato 800 persone, lo Gnomo Festival ritorna a Miagliano per la sua seconda edizione. Questo evento unico, organizzato dall'Associazione Amici della Lana, si terrà dal 2 al 4 agosto nello scenario del Lanificio Botto e delle aree adiacenti.

Quest'anno, il festival si arricchisce di un giorno aggiuntivo, iniziando alle 18:00 di venerdì 2 agosto e concludendosi alle 18:00 di domenica 4 agosto. Durante questi tre giorni, i visitatori potranno godere di un ricco mercatino artigianale, un'area food variegata, animazioni, laboratori creativi e spettacoli imperdibili.

Venerdì 2 agosto: L'apertura ufficiale avverrà alle 20:30 al Lanificio Botto con un concerto della STEAM SWING, una band che propone cover in stile electro swing, in collaborazione con la Pro Loco di Miagliano.

Sabato 3 e Domenica 4 agosto: Il festival prosegue con laboratori manuali di manipolazione della lana e della terracotta. Sabato sarà l'Associazione Tana Libera Tutti a guidare i partecipanti, mentre domenica toccherà a Cascina La Masca.

Lungo il canale, Storie di piazza aps presenterà due spettacoli coinvolgenti. Sabato sera, lo spettacolo "Lucciole e fuochi fatui lungo la roggia" trasformerà l'area in un mondo incantato, con partenze scaglionate ogni mezz'ora a partire dalle 20:30. Gli spettatori saranno immersi in un'esperienza di luci e suoni, guidati da personaggi magici come Protasia, la Trota Tecla e Brunilde la fata del silenzio.

Domenica pomeriggio, a partire dalle 15:30, "Storie di Fate canterine" porterà grandi e piccini in un'avventura tra canti e racconti. Gli gnomi accompagneranno i visitatori attraverso un percorso misterioso nel bosco, con la partecipazione di fate cantanti e il teatro di figura che narrerà leggende locali, come quella della gatta bianca di Vigliano.

Gli spettacoli sono frutto del talento degli autori Renato D’Urtica e Manuela Tamietti, con un cast di attori e musicisti locali tra cui Erika Borroz, Antonella Digianfrancesco, e molti altri. La regia è di Manuela Tamietti, con la direzione tecnica di Ted Martin Consoli e Franco Marassi.

Si raccomanda ai partecipanti di indossare calzature comode e di portare una pila per le escursioni notturne. In caso di maltempo, tutte le attività saranno trasferite al chiuso per garantire il massimo comfort e sicurezza ai visitatori.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, si invita a visitare www.amicidellalana.it e www.storiedipiazza.it oppure contattare il numero WhatsApp 351 886 2836.