Oropa presa d'assalto, sosta selvaggia al parcheggio Busancano, FOTO

Anche Oropa come la Valle Cervo e i rifugi è stata presa d'assalto nella bella giornata di ieri e soprattutto afosa, domenica 28 luglio.

Tanti biellesi ma non solo hanno cercato il fresco nei pressi del Santuario, peccato che qualche automobilista non abbia prestato troppa attenzione, e abbia lasciato l'auto in sosta al parcheggio Busancano in modo tale da non lasciare uscire i camper che si trovavano nella loro area.

Per questo motivo su segnalazione è intervenuta anche la Polizia Locale, che però nell'occasione non ha comminato sanzioni, in quanto al loro arrivo i più disciplinati avevano già spostato il mezzo d'intralcio.

"C'erano una decina di camper in sosta - spiega un lettore - che ad un certo punto erano in seria difficoltà ad uscire. Per fortuna alcune auto si sono spostate e la Polizia Locale ha prestato attenzione che il varco restasse aperto, ma forse l'area camper andrebbe segnalata meglio per evitare questi disguidi".