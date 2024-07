Processione di Fontainemore, i pellegrini sono arrivati alla Basilica Antica FOTO e VIDEO

Processione di Fontainemore, i pellegrini sono arrivati alla Basilica Antica (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Come da programma, gli oltre 600 pellegrini di Fontainemore sono giunti al Santuario di Oropa poco prima delle 12.30 di oggi, 27 luglio. Ad accoglierli con canti di gioia e preghiere la comunità biellese, che si è data appuntamento all'esterno della Basilica Antica.

Presenti vescovi, tra cui Monsignor Roberto Farinella, sindaci (come la vice del comune di Biella Sara Gentile), fedeli, giovani e tante famiglie. Era dal 2015 che non si replicava un simile evento. Al corteo liturgico, seguirà il pranzo in compagnia. Poi, intorno alle 17, avrà luogo la Santa Messa nella Basilica Superiore, seguita da una suggestiva fiaccolata (ore 21).

La domenica mattina si terrà la funzione eucaristica alle 7.45 nella Basilica Antica. Subito dopo, i pellegrini si metteranno nuovamente in cammino per ritornare a Fontainemore, con arrivo previsto in Valle d'Aosta, intorno alle 19.30.