Lavoro, Filcams Cgil: “Crisi Carrefour preoccupa anche il Biellese”

Riceviamo e pubblichiamo:

“La crisi di Carrefour preoccupa anche il Biellese. Il gruppo ha annunciato, nei giorni scorsi, l’intenzione di lasciare l’Italia mettendo a rischio ben 10mila lavoratori e lavoratrici italiane, oltre ad una rete di altri 14mila lavoratori tra franchising e appalti.

«Abbiamo immediatamente organizzato delle assemblee con i lavoratori di Docks Iper a Vigliano Biellese, che fa parte del gruppo - spiega Stefano Martinotti, segretario generale della Filmcas/Cgil -. C’è preoccupazione per molti posti di lavoro che alla luce delle notizie nazionali vanno garantiti e tutelati. Siamo in contatto con le segreterie nazionali per seguire la vicenda in tutti i suoi sviluppi nazionali, regionali e provinciali. L’ennesima crisi di un colosso della grande distribuzione, pone legittime domande sulle strategie di sviluppo economico del nostro territorio, con continue aperture di centri commerciali».

Filcams Cgil ha sollecitato un confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per tutelare l’occupazione e verificare il piano di rilancio dell’azienda.