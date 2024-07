Fontainemore in processione a Oropa da oltre 5 secoli, torna lo storico pellegrinaggio al Santuario

Da oltre 5 secoli i fedeli di Fontainemore si recano in pellegrinaggio al Santuario do Oropa, attraversando di notte le montagne del nostro territorio. Un appuntamento storico, che si rinnova ogni 5 anni, le cui origini sembrano risalire al 1522 sebbene non sia esclusa una datazione ancor più antica.

Un evento capace di attirare migliaia di pellegrini, apparso anche in alcune importanti tele pittoriche, come quella realizzata dall'artista pollonese Lorenzo Delleani. Ora, dopo una lunga attesa, si rinnova la tradizionale processione (in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio) che rappresenta un momento di grande coesione comunitaria e di riscoperta delle tradizioni.

Come sottolineato dal Santuario di Oropa un’occasione “per rinnovare la fede e rafforzare i legami tra i partecipanti, che condividono un’esperienza di spiritualità e sacrificio immersi nella bellezza delle nostre montagne. Il ritorno di questa storica processione, che si è svolta per l’ultima volta nel 2015, è particolarmente significativo dopo l’interruzione causata dalla pandemia: un momento fondamentale per la comunità di Fontainemore e per tutti i devoti della Madonna di Oropa”.

La partenza è fissata per le 23 di venerdì dalla località Pillaz di Fontainemore. I fedeli affronteranno una salita fino ai 2.200 metri del Colle della Barma per poi scendere verso Oropa. Dal colle, la processione seguirà un ordine ben definito: prima gli uomini e i bambini con il foulard bianco, seguiti dalle donne e dalle bambine con il velo. L’arrivo al Santuario è previsto per le 12.30 del giorno successivo. Una volta giunti, i pellegrini parteciperanno alla Santa Messa nella Basilica Superiore (ore 17), seguita da una suggestiva fiaccolata (ore 21).

La domenica mattina si terrà la funzione eucaristica alle 7.45 nella Basilica Antica. Subito dopo, i pellegrini si metteranno nuovamente in cammino per ritornare a Fontainemore, con arrivo previsto in Valle d'Aosta intorno alle 19.30.