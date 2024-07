Città Studi attiva un nuovo percorso biennale gratuito “Operatore Informatico”

Il proseguimento degli studi dopo la scuola media è un requisito essenziale per un futuro lavorativo solido e ricco di opportunità. La scelta di un percorso formativo adeguato, infatti, può fare la differenza nel mercato del lavoro moderno, dove competenze specializzate e aggiornate sono sempre più richieste.

“Operatore Informatico” è un nuovo corso biennale che verrà attivato a settembre da Città Studi e che offre ai giovani un’opportunità preziosa per entrare nel mondo del lavoro con una preparazione solida e aggiornata, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più tecnologico e digitale.

Al termine del percorso formativo gli studenti, che supereranno l’esame finale, conseguiranno la qualifica professionale e avranno la possibilità di continuare gli studi.

Il corso è interamente gratuito e si rivolge a ragazzi e ragazze dai 15 ai 24 anni in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.

Obiettivo corso



Obiettivo: favorire la crescita personale e professionale degli studenti e fornire loro competenze specialistiche e pratiche, che ne faciliteranno l’ingresso nel mondo del lavoro.

L’industria informatica è tra le più dinamiche e richieste sul mercato, e avere competenze specifiche in questo campo apre molte porte. Il corso fornisce una formazione pratica e mirata, che permette agli studenti di acquisire abilità tecniche fondamentali.

Inoltre, questo percorso formativo è pensato per essere altamente interattivo e orientato alle esigenze del mercato del lavoro. Gli studenti avranno l’opportunità di svolgere stage e tirocini presso aziende del settore, creando un ponte diretto tra la formazione e l’occupazione. Questo approccio pratico non solo migliora l’apprendimento, ma aumenta anche le possibilità di trovare un impiego subito dopo il completamento del corso.

In un mondo sempre più digitalizzato, le competenze informatiche sono essenziali. Questo percorso offre ai giovani la possibilità di diventare operatori informatici competenti, pronti a rispondere alle esigenze delle imprese moderne. Si tratta di un’opportunità unica per costruire una carriera solida e soddisfacente in un settore che offre numerose prospettive di crescita e sviluppo professionale.

La parola dei Dirigenti Scolastici T. Badà e R. Miori

“Al termine del percorso di studi nel settore informatico, i ragazzi avranno la possibilità di entrare facilmente nel mondo del lavoro grazie alle competenze acquisite. Tuttavia, coloro che desiderano proseguire gli studi e ottenere un diploma di maturità- sostiene Tiziano Badà- Preside ITIS Q.SELLA Biella- non saranno esclusi da questa opportunità. In queste condizioni, potranno rientrare nel percorso scolastico della scuola pubblica e ottenere il diploma frequentando i corsi serali dell’ITIS Q. Sella. Questi corsi serali sono pensati appositamente per lavoratori che hanno acquisito competenze specifiche e intendono completare la loro formazione accademica. L’ITIS “Q. Sella” offre un programma flessibile che permette agli studenti di conciliare lavoro e studio, fornendo un’educazione di qualità che risponde alle esigenze dei professionisti del settore. Questo percorso consente di acquisire una maggiore qualificazione, aprendo ulteriori opportunità di carriera e sviluppo professionale. Inoltre, ottenere un diploma di maturità offre benefici a lungo termine, come la possibilità di accedere a ulteriori studi universitari o a corsi di specializzazione avanzati. In sintesi, il percorso formativo nel settore informatico non solo prepara gli studenti per un’immediata integrazione nel mercato del lavoro, ma offre anche un solido trampolino di lancio per continuare gli studi e raggiungere obiettivi accademici e professionali più ambiziosi”.

“Il corso di operatore informatico rappresenta un’opportunità di successo formativo per gli studenti e le studentesse che, per diverse ragioni, hanno incontrato difficoltà nel loro percorso scolastico,- aggiunge Raffaella Miori, Preside IIS E.BONA Biella– ma hanno mantenuto vivo l’interesse per queste materie e questo settore. Nell’ottica di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, che purtroppo ha un’incidenza non trascurabile anche nel nostro territorio, garantisce una formazione utile per l’ingresso nel mondo del lavoro, in cui figure professionali con adeguate competenze di tipo informatico e digitale sono sempre più richieste”.

Guarda la video intervista:

Per info:

Per chi fosse interessato a conoscere da vicino l’offerta formativa proposta sono previsti appuntamenti individuali presso Città Studi per parlare con docenti/tutor e visitare i laboratori.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni clicca qui

oppure telefona direttamente a Città Studi allo 015-8551111/31 e invia una email a: formazione@cittastudi.org

Iscrizioni aperte!