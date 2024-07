Centro Crisi per la prevenzione del suicidio ASL BI. Alcune informazioni importanti

Gli ultimi tragici episodi rendono necessarie alcune informazioni fondamentali: quale aiuto e dove, nel territorio Biellese, possono ricevere le persone che, per svariati motivi, si trovano in una condizione di crisi suicidaria e pensano alla propria morte come soluzione per fuggire dalla loro sofferenza.

La Struttura Complessa (SC) Psichiatria dell’ASL di Biella è dotata di un team multiprofessionale, composto da Psichiatri, Psicologi, Infermieri e Assistente sociale, in grado di fornire aiuto psicologico, farmacologico, sociale e psicoterapeutico, individuale o di gruppo, a persone che possono avere tentato un suicidio, che hanno idee suicidarie. In tutte queste situazioni è possibile lavorare “in rete” con altri servizi dell’Azienda Sanitaria o del Biellese.

La Psichiatria della nostra ASL fornisce inoltre interventi di aiuto per coloro che hanno perduto un familiare o un conoscente per suicidio, così come per coloro che possono essere stati testimoni di un suicidio.

Il lutto da suicidio è diverso dal lutto dovuto ad altre cause. I familiari “sopravvissuti” a un suicidio sperimentano più intensi sentimenti di solitudine, vergogna, rifiuto e colpa. I sopravvissuti hanno un elevato rischio di sviluppare gravi condizioni di malessere psicofisico nel lutto da suicidio. È necessario perciò dedicare un sostegno specifico, a chi ne ha bisogno.

L’attività, sia per i familiari o i conoscenti sia per chi attraversa una condizione a rischio di suicidio, si svolge presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato.

Il contatto al servizio può essere effettuato direttamente anche senza impegnativa a questi recapiti:

Centro di Salute Mentale Biella, strada Campagnè, 7/A – 0158461477

Centro di Salute Mentale Cossato, via Milano, 48 – 01515159506

centrocrisi.psichiatria@aslbi.piemonte.it

In caso di emergenza è possibile rivolgersi anche al Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’ASL di Biella, dov’è disponibile una consulenza psichiatrica tutti i giorni, 24 ore al giorno.

“Chiunque può fare esperienza di una crisi suicidaria, non si deve restare da soli a confrontarsi con la propria disperazione – spiega il dottor Roberto Merli, Direttore Psichiatria ASL BI –. È importante sapere che cercare aiuto è la cosa più importante da fare, familiari, amici o professionisti della Sanità nel momento della crisi possono essere l’appiglio a cui aggrapparsi per rimanere in vita. Chiedere aiuto non è un atto di debolezza di cui vergognarsi, ma di intelligenza”.





Centro di Psicotraumatologia e di Consulenza Psicologica

Si ricorda infine che è in funzione il Centro di Psicotraumatologia e di Consulenza Psicologica.

Esempi di tali traumi possono essere:

la morte inattesa di bambini o neonati e quella del feto durante la gravidanza

suicidi

aggressioni fisiche

incidenti stradali gravi

violenza domestica

traumi psicologici in ambito lavorativo (anche sanitario)

coinvolgimento in sparatorie, omicidi, atti terroristici e catastrofi causate dall’uomo o calamità naturali.

L’intervento viene condotto dal Centro di Psicotraumatologia e di Consulenza Psicologica della nostra Azienda Sanitaria e si basa su una specifica tecnica psicoterapeutica denominata EMDR (dall’inglese “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” – Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari), per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, soprattutto di tipo traumatico.

L’attività è suddivisa su due sedi:

I primi colloqui avvengono nella Casa della Salute di Cossato in via Pier Maffei.

avvengono nella Casa della Salute di Cossato in via Pier Maffei. Le psicoterapie , finalizzate a un supporto psicologico o all’elaborazione di un evento psicotraumatico con terapia EMDR, si svolgono nel Centro di Salute Mentale di via Milano, sempre a Cossato.

I primi colloqui psicologici si svolgono ogni martedì mattina e le prenotazioni possono essere effettuate tramite: