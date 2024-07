Città Studi Biella festeggia 32 nuovi laureati

Prosegue il trend di crescita relativo al numero di nuovi laureati a Città Studi. Il mese di luglio ha dato il benvenuto a ben 32 nuovi Dottori e Dottoresse: 5 studenti e studentesse si sono laureati in Servizio Sociale, 2 in Scienze dell’Amministrazione Digitale e 25 in Amministrazione Aziendale.

Il 1° di luglio sono state 5 le studentesse a conseguire il titolo di Dottoresse in Servizio Sociale. A presiedere la Commissione, la Professoressa Roberta Bosisio con i docenti Filippo Rutto, Nunzia Chieppa e, collegato a distanza, il Dottor Marco Alessandro Bartolucci.

Il 12 luglio 2 studenti hanno terminato il percorso di laurea in Scienze dell’Amministrazione Digitale, seguiti dai docenti Barbara Veronese e Marco Alessandro Bartolucci.

L’ultima cerimonia di proclamazione, svoltasi mercoledì 24 luglio, è stata la più numerosa con 25 nuovi laureati e laureate in Amministrazione Aziendale. A comporre la Commissione erano presenti il Dottor Mario Rovetti, Presidente, e i docenti Roberto Marazzato e Alessandro Bonadonna.

Prima di procedere con la proclamazione, il Dottor Rovetti – professionista, commercialista e revisore legale, che da molti anni insegna a Città Studi e che da sempre trasmette entusiasmo e competenze agli studenti del campus biellese – si è rivolto ai futuri Dottori e Dottoresse ricordando una recente e autorevole statistica: il 90% dei laureati italiani si dichiara complessivamente soddisfatto dell’esperienza universitaria. “Questo è un dato importante anche per il corpo docenti – afferma Mario Rovetti – perché significa che tutto ha funzionato bene, i programmi si sono rivelati adeguati, le condizioni di studio sono state ottime e il rapporto professore/studente, che a Biella grazie al numero contenuto degli studenti è facilitato, ha prodotto buoni risultati. Inoltre, un altro dato importante è che il tasso di occupazione dei neolaureati è pari al 75% a un anno dal conseguimento del titolo“.

Il ruolo dell’Università per il Biellese è importante perché offre numerose opportunità ai giovani con forti ricadute economiche sul territorio: grazie alla convenzione ventennale siglata tra Città Studi, l’Università di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Città di Biella, con il contributo di UIB – accordo che lega fino all’a.a. 2041/2042 il campus biellese all’Università di Torino (che con Città Studi collabora sin dal 1992) – sono stati attivati e sono in via di attivazione nuovi corsi di laurea con un appeal particolare. I corsi progettati dall’Ateneo torinese per la propria sede biellese sono infatti unici e pensati per le esigenze del territorio. Questo dialogo crea un ascolto continuo che permette, grazie all’innovativa offerta formativa, di animare il campus con studenti provenienti da tutto il mondo.

I laureati della sessione estiva dell’a.a. 2023/2024:

Amministrazione Aziendale

BERNARDI ALESSANDRO

BERUTTI PIETRO

BONETTI LAURA

BOUGATO YASMINE

BRIASCO LUCA

BUTTINI DAFNE

CAMOLETTO ILARIA

CAUCINO GREGORIO

CIORCILA RARES COSTEL

COLONNA MARTINA ROSA

CORRADI FRANCESCO

DOVANA RICCARDO

LAMNABHI NAJOUA

LUPO SABRINA

MARCOLONGO FEDERICO

MARONE AUNET PIER GABRIEL

MILANI ALICE DESY

MOSCA MARTINA

NALI CRISTIANA

OCCOFERRI SARA

RAMASCO BEATRICE

RAMELLA BAGNERI GIACOMO

TORRIERO ROBERTO

TRINCHESE GIOVANNI SAMUEL

ZORTEA EDOARDO

Scienze dell’Amministrazione Digitale

MERSINI ALESSIO

RUATTO SIMONA

Servizio Sociale

ALICE MIRIANA

BONATO IRENE

FRANCONI ESTER

LATTARULO BARBARA

ROSSI LUCREZIA