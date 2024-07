Campiglia Cervo, al via opere e lavori sui torrenti per oltre 500mila euro

Sono trascorsi quasi 4 anni dall'alluvione dell'ottobre 2020 ma sono ancora ben evidenti le tracce del suo passaggio. È il caso di Campiglia Cervo, uno dei paesi maggiormente colpiti da quella calamità.

È notizia che, nelle scorse settimane, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dei torrenti. In particolare, sul Cervo, è in atto il rifacimento del muraglione sottoscarpa (strada comunale Balma-Riabella) con l'utilizzo di fondi regionali di circa 400mila euro (provenienti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile). Altri 150mila euro, sempre con contributo regionale, saranno impiegati per la sistemazione idraulica del rio Rivazza, in prossimità del ponte di frazione Magnani.

“Erano interventi attesi, ringraziamo per la pazienza i residenti di Riabella che, molto spesso, hanno avuto la strada chiusa” hanno commentato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Piatti.