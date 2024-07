Federmanager Biella piange la scomparsa dello storico vicepresidente Sandro Becchia

Momento di profonda tristezza in Federmanager Biella nell’apprendere della scomparsa di Sandro Becchia, storico vicepresidente dell’associazione che rappresenta dirigenti e quadri della provincia di Biella. Aveva 88 anni. Per anni è stato maestro del lavoro, socio vitalizio del Touring Club Italiano fin dal 1936. Inoltre, è stato medaglia d'oro dell'AVIS. Questa mattina hanno avuto luogo i funerali nella chiesa parrocchiale di Chiavazza.

“Sandro - ricorda Giorgio Righini, attuale presidente - è stato sempre molto attivo in associazione avendo deleghe nella gestione amministrativa e nella comunicazione. La sua presenza in sede era costante ed è stato un fedele e longevo collaboratore del precedente presidente Penna. Molti colleghi lo ricordano con affetto, poiché nella sua lunga attività aziendale si é sempre distinto per la sua professionalità e correttezza. Federmanager Biella si unisce al dolore dei famigliari di Sandro in questo momento di grande sconforto”.