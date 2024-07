Bocce, Valle Elvo d’argento a Morsasco

Ottimo secondo posto per la terna Valle Elvo formata dall’esperto Ettore Levis e dai giovani Santo Bevilacqua e Matteo Macario al 3° Memorial "Pierino Gollo - Ramadan", poule di bocce a 16 formazioni (categoria BCC/CCC e inferiori) disputata nell’ultimo week ad Morsasco, paese della zona di Acqui Terme, ed Ovada.

Ottenuta la qualificazione alla semifinale, i biellesi hanno sconfitto 9-8 Arquatese (Andrea Traverso, Francesco Capuzzo, Massimo Cordone) per poi arrendersi in finale 6-13 a Campidoglio di Torino (Daniele Gatto, Luca Gallione e Massimo Vittone), che aveva eliminato in semifinale 13- 11 Roretese (Marco Travasino, Mauro Musso, Giuseppe Bresciani).