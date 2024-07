Alla scoperta del Birrificio Elvo, tra cultura del gusto e simpatia, VIDEO

"L’idea folle di aprire un’attività e di produrre birra a Graglia mi è venuta nel 2012, mentre sorseggiavo una birra in un pub inglese", racconta Josif Vezzoli, fondatore assieme al fratello Raoul del Birrificio Elvo. E fu invece al bar “La Censa" dove iniziò a conoscere le prime birre artigianali italiane.

Nel 2013 la sua idea prede forma, quando viene sottoscritto l’atto ufficiale per la nascita e costituzione del birrificio, che negli anni ho ottenuto numerosi riconoscimenti importanti. Tra questi il premio ”Birra dell’anno”, il concorso più importante a livello nazionale.

Tra le parole d'ordine del birrificio c'è anche "sostenibilità": Josif e il fratello Raoul hanno investito per esempio in un impianto fotovoltaico da 50 kilowatt e in uno recentissimo di recupero della CO2 di fermentazione.

Quindi perchè non prendersi un attimo di tempo per degustare questa gustosa birra artigianale magari nel Beer Graden, accompagnandola con un buon barbecue americano e visitare il Birrificio Elvo?