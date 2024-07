Un cuore per Fra Galdino, la solidarietà è di casa a Sagliano Micca (foto dalla pagina Facebook di Comune di Sagliano)

La solidarietà è di casa a Sagliano Micca. Un giovane ha impersonato i panni del celebre Pietro Micca e, con tanto di abiti storici, ha raccolto fondi per le famiglie in difficoltà.

A lodare l'iniziativa il Comune sui propri canali social: “Siamo lieti di annunciare il successo dell'iniziativa speciale 'Un Cuore per Fra Galdino', che si è tenuta in occasione della tradizionale Festa dei Portoni. Durante la festa, il Comune ha partecipato con un portone dedicato agli antipasti, arricchito da un'attività benefica. Sono stati infatti messi a disposizione dei bellissimi palloncini a forma di cuore, acquistabili con un'offerta libera e distribuiti dal nostro volontario. I fondi raccolti verranno interamente devoluti al progetto Fra Galdino, un'iniziativa di solidarietà che si impegna a fornire cibo alle famiglie in difficoltà. La partecipazione è stata straordinaria, con numerosi cittadini e visitatori che hanno contribuito generosamente”.