Biella si conferma terra del Pickleball a livello nazionale, nuovi campi a Valdengo FOTO

Sabato 21 luglio sono stati inaugurati 4 nuovi campi di pickleball al Circolo Tennis Biella (Alba Marina) a Valdengo, in occasione della 2° tappa Road To Torino.

Queste gare organizzate dalla FITP serviranno per designare i migliori giocatori da tutta Italia per la fase finale che si disputerà in concomitanza con le ATP Final a Torino il prossimo novembre. Con questi ultimi 4 salgono a 14 il numero di campi disponibili ai tanti appassionati di questa nuova disciplina.

Sempre più spesso i giocatori di altre provincie e regioni scelgono Biella per cimentarsi. Si iniziò al Palapicklell a Piatto (3 campi coperti) la scorsa primavera, poi l'apertura di 3 campi outdoor al Santo Stefano di Sandigliano (ora si è aggiunto un 4 campo di Picklesmall, mini single).

Lo scorso inverno 4 campi indoor a disposizione a Cossato Parlamento e come accennato prima gli ultimi 4 a Valdengo (3 regolari + 1 di Picklesmall). Il Pickleball conferma essere uno sport in continua crescita, facile aggregante, divertente ed adatto a tutti, anche per chi non ha mai praticato nessun sport con la racchetta.

Molto competitivo quando il livello sale e non ultimo, sfrutta il buon momento del tennis nazionale. Facile prevedere fra qualche anno un grande campione di Pickleball.