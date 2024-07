Biella, auto in contromano colpisce una moto: un uomo finisce in ospedale (foto di repertorio)

Una donna imbocca contromano una via e, con l'auto, colpisce una moto in transito. È quanto sarebbe accaduto, stando alle ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Locale, nella tarda mattinata di ieri, 21 luglio, nel centro di Biella.

Ad avere la peggio un centauro, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. La conducente è stata sanzionati ai sensi del codice della strada.