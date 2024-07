Ciclismo, 57 atleti in gara per la Ponzone-Stavello FOTO

Sabato 20 luglio non poteva esserci una giornata migliore per portare i 57 atleti, agonisti di ciclismo amatoriale a Ponzone per la 9'edizione della Ponzone-Stavello, che quest'anno è stata abbinata al campionato stars cap diventando un altro tassello importante del circuito di cicloscalate Stars Cup ed inoltre a completare è stata anche prova di campionato regionale Piemontese CSA.In della Montagna. Una cicloscalata storica degli anni 70, dove diversi biellesi come Giancarlo Bellini, Renato Martinazzo ed altri ancora hanno lasciato ricordi indelebili nell'affrontare la salita della bellissima Panoramica Zegna.

La Società organizzatrice Free Bike Trivero sotto la regia di Gabriele Cerruti But e con l'aiuto di Pro Loco Trivero e il Gruppo Alpini Ponzone e delle ASD Pedale Cossatese e Team Vallidelrosa, hanno dato una bella e stimolante occasione agli atleti arrivati anche da Liguria e Lombardia ed Emilia Romagna per godersi non solo la bella gara ma anche le qualità del territorio. C'è stata grande bagarre tra i primi arrivati, ci prova Avondo dopo Trivero, ma capisce che fare un fuori giri presto così, non premia, recuperato da un terzetto tra Cerutti, Ottonello e Capelli; proseguono i quattro ma è alle "tre pisse" che allungano Ottonello e Capelli i quali fino ai 100 mt dal traguardo, Capelli lancia la volata che per mezza ruota brucia l'affezionato Ottonello Giovanni, un ottimo terzo posto per Giacomo Cerutti di Coggiola.

Il trofeo Comune Valdilana viene consegnato dall'assessore allo sport Carravieri Marco alla prima Società classificata il Pedale Cossatese, che tra l'altro ha conquistato anche n 4 maglie di campioni regionali. La Società Free Bike Trivero ringrazia tutti coloro che hanno dato aiuto per l'ottima esecuzione della gara e da un arrivederci al 2025 per la decima edizione della Ponzone Stavello.