Pietro Micca, ottimi risultati per la ritmica a Rimini FOTO

Non solo l’artistica, ma anche la sezione di ritmica della Pietro Micca ha affrontato le finali Nazionali alla “Ginnastica in festa” di Rimini. Ultimo appuntamento della stagione, l’esperienza è stata positiva per tutte e ha dato la possibilità alle ragazze di mostrare la loro crescita e concludere i loro esercizi con determinazione.

Rebecca Prina Mello gareggia nel livello LB1 portando gli esercizi a clavette e cerchio, mentre Cecilia Tibi si esprime bene a corpo libero e cerchio nel livello LC1. In LD Elisabetta Micheletti affronta benissimo la sua gara di qualificazione a palla e clavette, nelle quali raggiunge la finale nazionale che chiuderà con un ottimo ottavo posto.

Termina la sua gara tra le migliori dieci in Italia anche Sara Caldera che, sempre in LD, si presenta in pedana nell'esercizio al corpo libero e con il cerchio, riuscendo qui a strappare il pass per la finale che terminerà con uno splendido settimo posto. Nel livello eccellenza, il più complesso a disposizione tra le gare Silver, Pietro Micca schiera Noemi Pasquadibisceglie che porta in pedana corpo libero, cerchio e nastro. Ed è proprio in quest’ultimo affascinante attrezzo che Noemi conquista la finale nazionale dove ottiene il terzo punteggio, mettendosi al collo una preziosa medaglia di bronzo.

Le tecniche Marta Nicolo, Irina Liovina, Elisabetta Rosso e Federica Mercandino sono ovviamente molto soddisfatte dei risultati ottenuti, ma in particolare dello spirito combattivo con cui le loro ginnaste hanno saputo affrontare una gara di livello nazionale.