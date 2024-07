Biella Chiavazza: La Polizia intercetta, ferma e denuncia tre persone

A Chiavazza, nei giorni scorsi, era stata segnalata una autovettura con a bordo 3 persone che aveva urtato delle auto in sosta e si era allontanata. La Polizia ha rintracciato i tre soggetti, due uomini e una donna, che avevano appena tentato di nascondere l’auto. Uno dei tre è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere, perché trovato con in mano una spranga di ferro di piccole dimensioni. Lui e la ragazza, inoltre, venivano sanzionati per ubriachezza molesta. Il conducente invece è risultato non aver mai conseguito la patente di guida e il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa. Il conducente dunque è stato denunciato per la seconda volta anche per il reato di guida senza patente.