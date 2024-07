Vigili del Fuoco: Cinque nuovi volontari al distaccamento di Cossato

Orgoglio al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cossato per i due volontari che hanno giurato diventando effettivi, Luca Bertoldo e Enrico Masi, e per i nuovi inserimenti, Matteo Curci, Augustin Vaira, Riccardo Dani, Emanuele Coda Zabetta e Daniele Crepaldi, che incrementeranno le squadre attive per i numerosi interventi sul territorio. "Visto l'aumento dei servizi servirebbero ancora più volontari - ha detto Alessandro Corrias, capodistaccamento - auguro a tutti i ragazzi un nuovo inizio di carriera ricordando che la 51a è una famiglia"