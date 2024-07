Biellese, a centrocampo ecco Colletta: “Emozionante essere qui, mi ispiro a Thiago Alcantara”

Esperienza, ma anche gioventù. La Biellese 1902 annuncia il terzo volto nuovo della rosa 2024/25: si tratta di Giuseppe Colletta, centrocampista torinese classe 2005. La sua avventura calcistica inizia dalla tenera età, nel settore giovanile del Torino. Lui, juventino, ha completato l’intera trafila in maglia granata, fino alla formazione Under18 allenata da Antonino Asta. Nella passata stagione, un’esperienza con la maglia grigia dell’Alessandria nel campionato di Primavera 2.

Queste le prime parole di Colletta, appena sbarcato al Lamarmora-Pozzo: «Una grande emozione, giocherò in una società e in una piazza storiche. Approdare in bianconero per me è davvero bellissimo. L’idea c’era già stata nella passata stagione, poi si era fatta viva l’Alessandria ed essendo ancora un po’ piccolino ho preferito fare un anno di transizione in Primavera. Finalmente, ora sono qui. Mi reputo un giocatore tecnico, in grado di abbinare qualità ma anche quantità in mezzo al campo: semplicemente, mi piace giocare con la palla. Obiettivi personali? Fare benissimo in questa società importante, mi piacerebbe portarla in alto e giocare più anni possibile a Biella, perché trovo tutto davvero bello. Ho visitato campi e strutture, quando ero piccolo avevo giocato un derby con il Torino sul campo del Lamarmora-Pozzo (era il Memorial Mazzia 2017, ndr), farlo con la Biellese sarà ancora meglio. Mi ispiro a Thiago Alcantara, mi piace molto. Si è ritirato da poco ed è davvero un peccato».

Ad accoglierlo è mister Luca Prina: «Colletta è un giovane, uno dei migliori 2005 che ci sono in Piemonte. Posso dire di conoscerlo bene, avendolo seguito fin dai tempi delle giovanili del Toro. Un giocatore di tecnica, intelligente: nasce davanti alla difesa, ma negli anni si è completato e adesso può giocare anche da mezzala. Un centrocampista molto funzionale, davvero bravo al netto della verde età. Credo che potrà darci tantissimo, credo molto in lui».