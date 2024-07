Biella Corse, 12 equipaggi in gara al Rally Lana

E' nuovamente uno squadrone il gruppo Biella Corse al via della 37a edizione del Rally Lana, che si corre questo fine settimana (19 e 20 luglio) a Biella.

"Sono molto soddisfatto" ha commentato il "Team Manager" della Scuderia, Alby Negri; "ci sono un centinaio di partecipanti e noi, con 12 equipaggi e ulteriori tre navigatori, siamo ben oltre il 10% di iscritti!". Va ricordato che questa sera, mercoledì 17 luglio, la Scuderia presenterà, al Circolo I Faggi di Biella (a partire dalle ore 19,00), i propri iscritti; "un appuntamento che abbiamo voluto anche per ricordare i bei tempi del Lana" ha spiegato Negri.

Rally Lana

Tornando alla gara, elenco iscritti alla mano, i primi a partire saranno, con il numero 7, Davide Negri e Roberto Coppa, alla guida di una Skoda Fabia R5 Evo (gruppo RC2N, classe R5) della Pa Racing di Bergamo. Un equipaggio da "tenere d'occhio" visto che, a parte tutti i piazzamenti e le vittorie ottenute, Negri-Coppa sulle strade del Lana, anche se in versione “storica”, si sono piazzati al primo posto assoluto nel 2012 e nel 2013; dopo che Davide aveva già vinto nel 2010 (in quell'occasione in coppia con Roberta Passone ma sempre con la "Curino" in gara) l'edizione 2010 della Ronde Gomitolo di Lana. Dopo Negri-Coppa, alla guida di un'altra Skoda Fabia R5 Evo (gruppo RC2N, classe R5), partiranno Pierangelo Tasinato ed Elena Zeffiretti, in gara con il numero 14.

Quindi, con il numero 19, partiranno Alessandro Negri e Harshana Ratnayake, finalmente di nuovo alla guida della loro Hyundai I20 (gruppo RC2N, classe N5). A seguire, Davide Deandreis gareggerà con Enrico Gatto sulla Renault Clio 1.6 16V (gruppo RC3N, classe S1600) numero 25; Alberto Secco, affiancato dall'esperto Giuliano Santi, partirà con il numero 35 con la sua coreografica Peugeot 208 Rally 4 (gruppo RC4N, classe Rally4); Piero Magnani avrà per la prima volta al suo fianco la navigatrice Ornella Blanco Malerba sulla sua Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally5) numero 48; Sandro Quinto e Demis Martinod partiranno sulla Peugeot 106 Rally 1300 (gruppo RC5N, classe A5) numero 92; e Luciano Motta e Roberta Steffani gareggeranno sulla Peugeot 208 GTI (gruppo RC5N, classe RS 1.6) numero 101. Ancora, con il 107 partiranno Giuseppe Licari e Andrea Licari, padre e figlia, in gara con una Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2); con il 108 prenderanno il via Giacomo Gianluca Bizzini e Ilvo Rosso, su di una Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2); con il 109 toccherà ad Andrea Bellon e Andrea Viola, in gara con un'altra Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2); e infine, con il 118, gareggerà il giovane Manuel Pé, al via con il navigatore Corrado Guelpa sulla Peugeot 106 Rallye (gruppo RC6N, classe N1) del Team Binati di Valdengo da lui stesso preparata. Non è finita qui. In gara ci saranno anche tre navigatori Biella Corse a fianco di piloti di altra scuderia. Luca Pieri sarà nuovamente al fianco di Massimo Marasso sulla Skoda Fabia R5 Evo (gruppo RC2N, classe R5) numero 6; la giovane Francesca Belli, affiancherà il pilota Fabio Maraldi sulla Renault Clio RS (gruppo RC5N, classe N3) numero 57; e Alessandro Rappoldi, gareggerà con il pilota Mattia Statuto sulla Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (gruppo RC5N, classe RSTB 1.0) numero 96. La gara, come sempre organizzata da Rally Team New Turbomark con Rally Lana Alive ASD, partirà e arriverà dalla Piazza del Duomo di Biella, con riordino in Piazza Martiri della Libertà e Parco Assistenza a Città Studi.

Sei le prove speciali in programma. Venerdì i concorrenti affronteranno la "Tracciolino" (di 16,17 chilometri) e la "Città di Biella" (di 23,60 chilometri); sabato, invece, affronteranno due passaggi cadauno sui tracciati "Ailoche" (di 11,50 chilometri) e "Curino" (di 13,12 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 310,93 chilometri, di cui 89,01 in prova speciale.

Trofeo Vallecamonica

Sfortunatissima partecipazione del pilota del settore Velocità in Salita di Biella Corse, Giancarlo Graziosi, al 53° Trofeo ValleCamonica, gara valida anche per il Campionato Europeo di specialità che si è disputata quest'ultimo fine settimana sul percorso Malegno/Ossimo/Borno, in provincia di Brescia. Un importante guasto meccanico alla sua Osella Pa21/p (gruppo CN, classe CN 3000) ha infatti costretto il pilota al ritiro. "E' stata una gara da dimenticare" ha commentato al termine; "già le prove erano state "tribolate", poi in Gara 1 è arrivata la rottura di una valvola e quindi ... Campionato 2024 finito!"