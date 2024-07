Multe anni 2021 e 2022 non pagate, il Comune di Biella avvia la riscossione coattiva per recuperare oltre 670 mila euro

Tra il 2021 e il 2022 al Comune di Biella non sono state pagate 2226 multe per violazione del Codice della Strada, per un totale complessivo di € 672.510,42, e ora l'amministrazione dà il via alla riscossione coattiva.

Si tratta di verbali notificati che non risultano pagati nei termini di legge, per i quali appunto si rende necessario provvedere in toto all’iscrizione a ruolo delle sanzioni al fine di recuperare in modo coattivo i relativi importi.

Può accadere che ci si dimentichi di pagare una violazione o che la si paghi in ritardo, oltre i 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica. In tutti i casi in cui non è stata pagata nei termini previsti o per l'intero importo (comprese le spese) la Polizia Locale non ha però la facoltà di "archiviare" la posizione del trasgressore, e i procedimenti vanno avanti fino a che il Comune non riscuote il dovuto.

Nel dettaglio, relativamente all'anno 2021 il Comune avanza € 1.891,06 sanzioni, € 590,24 di maggiorazione ed € 161,10 per spese di accertamento e di notifica, per un totale di 12 verbali. Per il 2022 € 494.681,80 sanzioni, € 137.454,47 di maggiorazione, € 37.731,75 di spese di accertamento e di notifica. In questo caso le sanzioni per le quali si avvia il procedimento sono 2214.

Ad occuparsi di riscuotere il dovuto sarà la Ditta SO.GE.R.T. SPA con sede a Grumo Nevano (NA).

"I verbali costituenti parte residuale dell’anno 2021, che vengono inseriti nella lista di riscossione coattiva, si riferiscono a pagamenti rateali interrotti o a verbali per i quali l’iter amministrativo è stato recentemente concluso - si legge nella determina che porta la firma del dirigente Massimo Migliorini -. Tutte le procedure di formazione del ruolo sono state eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che sancisce l’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento".