Biella ricorda Paolo Borsellino e i membri della scorta a 32 anni dalla strage di via D'Amelio

“Il nostro dovere è quello di non dimenticare mai e tramandare la memoria ai più giovani. Mai come oggi valori come la legalità e l'onestà sono importanti”. Parola del coordinatore provinciale di Avviso Pubblico Antonio Filoni, nel corso della cerimonia di commemorazione del giudice Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992, assieme agli uomini della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, nella strage di via D'Amelio.

La manifestazione, tenutasi oggi pomeriggio sotto i portici di Palazzo Oropa, a Biella, ha visto la partecipazione di amministratori locali, associazioni, sigle sindacali, cittadini, forze dell'ordine, istituzioni e autorità civili.

A prendere la parola anche il sindaco di Biella Marzio Olivero e il consigliere provinciale Carlo Grosso: “Furono ore di profondo sgomento e spaesamento. Come per Capaci, ognuno di noi rammenta bene dove si trovasse in quel preciso istante. Ricordiamo che le istituzioni ci sono e sono sempre vicino a noi. Vanno continuamente rispettate per l'impegno e la dedizione quotidiana volta a tutelare le nostre esistenze”.