Dal Nord Ovest - Rinvenuto un residuato bellico lungo il Po

Rinvenuto un residuato bellico risalente probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale sulla sponda destra del Po, all'interno del Parco Michelotti, nei pressi dell'ex Bocciofila La Piemonte.

Secondo le prime informazioni l'ordigno sarebbe stato trovato da una persona mentre camminava sulle rive del fiume. Da ieri sera il transito pedonale sul parco è chiuso da poco prima del supermercato Carrefour e per qualche centinaio di metri, poco dopo l'incrocio con via Gassino.

Da ieri sera una pattuglia dei Carabinieri sta presidiando la strada affinché nessuno possa accedere all'area. Attesi in giornata Le squadre del Genio Guastatori per le operazioni di messa in sicurezza. Si procede con cautela, ma l'ordigno non sarebbe pericoloso.