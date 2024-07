Il sogno di Cecilia, FOTO

Sono due righe sentite quelle che i Think Biker, gruppo motociclistico biellese supporter SRMC, desiderano pubblicare per ringraziare i genitori di Cecilia, una ragazza di 22 anni che ha realizzato il suo sogno di poter salire su una Harley Davidson. Il desiderio si è avverato per lei ma il regalo più grande lo hanno ricevuto loro, i Think, ritrovando negli occhi di questa ragazza emozioni che, viste dall'esterno non sembrano poter toccare quella fascia di motociclisti identificati come rudi e poco sensibili ai sentimenti.

Tutto nasce per caso, una fila di moto parcheggiate in occasione di un evento, due parole per conoscere Cecilia e, neanche il tempo di azzardare la proposta di un giro per la città che i caschi erano già allacciati e le good vibrations illuminavano già gli occhi della ragazza. Al ritorno in piazza, non contenta, ha richiesto il bis su un modello differente e i motociclisti non hanno saputo negarglielo.

È stato come una bella favola dal lieto fine, il cavallo era artificiale come lo identificano parecchie canzoni ma le forti emozioni erano reali; hanno toccato tutti i protagonisti, in particolar modo Cecilia.I biker sperano di aver potuto regalare un ricordo speciale che solo i motociclisti dal cuore grande hanno il potere di donare.

Grazie per cosa ci hai insegnato Cecilia,