Ponderano, tassa rifiuti più bassa per la famiglie

L'amministrazione Locca di Ponderano ha ridotto la quota variabile della tassa rifiuti alle famiglie.

Per le utenze domestiche le tariffe sono ripartite in quota fissa che riguarda la superficie abitativa della casa e quota variabile, relativa al numero dei componenti il nucleo familiare. In particolare, l’amministrazione ha tagliato la quota variabile di circa il 9/10%, spiega lo stesso sindaco Roberto Locca.

"La nostra intenzione è stata quella di salvaguardare le famiglie che in questi ultimi due anni di alta inflazione hanno perso potere d’acquisto, a fronte di un aumento tra il 2023 e il 2023: nel 2023 i costi erano pari a circa 618 mila euro e nel 2024 sono saliti a circa 634 mila. In campagna elettorale avevamo promesso di operare ogni sforzo per non alzare l’importo della TARI nonostante l’aumento del costo del servizio imputato al comune di Ponderano dai gestori (COSRAB/SEAB), e ciò è verificabile nei fatti dagli avvisi che hanno raggiunto le utenze in questi giorni. Anziché trovarsi degli aumenti, le famiglie hanno potuto riscontrare concrete riduzioni delle tariffe".