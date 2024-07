Biella, 37° Rally Lana: come cambia la viabilità

In occasione del 37° Rally della Lana previsto il 19 e il 20 luglio, informiamo che è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto autorizzati e veicoli al seguito della manifestazione adeguatamente riconoscibili, nelle seguenti aree e periodi:

- Piazza Martiri della Libertà, ad eccezione dell’area merci/invalidi ad est della piazza e della corsia libera per l’accesso al passo carraio presente sempre a est della piazza, dalle ore 8.00 del 18.07.2024 alle ore 24.00 del 20.07.2024;

- Piazza Martiri della Libertà sud, tra via San Filippo e via P. Micca, eccetto residenti e autorizzati, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 20.07.2024.

- Piazza Silvio Cerruti, dalle ore 8.00 del 18.07.2024 alle ore 24.00 del 20.07.2024.

- Via Pella tratto compreso tra la rotonda tra via Ivrea e via Barazzetto Vandorno e la curva a destra alla fine di piazza Cerruti dalle ore 8.00 del 18.07.2024 alle ore 24.00 del 20.07.2024 e Piazza V. Veneto nord dalle ore 14.00 alle 24.00 del 19.07.2024;

- Via San Filippo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 20.07.2024.

È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza, nelle seguenti aree e periodi:

- strada Canal Secco Antico, nel tratto fino all’incrocio con SP 144, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura il giorno 19.07.2024.

- via Santuario di Oropa, tratto intercluso tra la via Brucco e l’entrata centrale del Santuario di Oropa, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura il giorno 19.07.2024.

- via Santuario di Oropa, tratto nei pressi del Prato Grande al Santuario, compreso tra la strada di accesso all’area riservata alla sosta degli autobus e la postazione, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura il giorno 19.07.2024.

- via Santuario d’Oropa dal bivio con via Arduzzi fino al Santuario, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura il giorno 19.07.2024.

È anche istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, nelle seguenti aree e periodi in via Brucco, tratto intercluso tra la via Santuario di Oropa lato nord e la via Santuario d’Oropa lato sud, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura il giorno 19.07.2024. È istituito il doppio senso di circolazione nella via Brucco, per autorizzati a seguito della manifestazione e mezzi di soccorso in emergenza, nel tratto e per il periodo di tempo di cui al punto 3 a) della presente ordinanza. È autorizzata la sosta dei Taxi in via Torino tra via Delleani e via Bertodano.