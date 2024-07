Commercio ambulante, ecco il bando: fino a 2mila euro di contributo per innovazione e competitività

Il recente incontro con i rappresentanti delle associazioni degli ambulanti e la conseguente visita al mercato di Biella dell’assessore Anna Pisani ha anche avuto come obiettivo quello di dare visibilità al bando, varato recentemente dalla Regione Piemonte a sostegno del commercio ambulante, con uno stanziamento di 2 milioni di euro.

“Un’opportunità – come ha evidenziato l’assessore Pisani – che prevede fino a 2.000 euro di contributo a fondo perduto per coloro che investono in innovazione e competitività”.

Come si legge sul portale della Regione Piemonte, il contributo offerto dal bando, per il quale occorre presentare la richiesta entro la data del 08/08/2024, può coprire fino all’80% della spesa ammissibile, con un massimo di 2000 euro, per l’acquisto di tende ed ombrelloni per i banchi di vendita, plance, bilance, registratori di cassa, strumenti per il pagamento elettronico, sistemi per la gestione delle code.

“Dietro ogni banco del mercato ci sono lavoratori infaticabili e famiglie. Un capitale umano che abbiamo il dovere di supportare: il bando per l’acquisto di beni strumentali va proprio nella direzione di valorizzare la loro realtà, di cui il Piemonte è orgoglioso. La Regione si conferma attenta a ogni categoria di lavoratori, ben consapevole che la qualità del lavoro incide strettamente sulla qualità della vita. Un apprezzamento all’assessore Anna Pisani che si è spesa per darne la massima diffusione e puntuale informazione” ha affermato Elena Chiorino, Vice Presidente della Regione Piemonte.

Per maggiori informazioni: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande).