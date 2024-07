Dal Nord Ovest - Tenta di introdursi di notte al centro dell'Onu di Torino, arrestato

Ha cercato di entrare all'interno del Polo di ricerca e formazione dell'Onu che si trova in corso Unità d'Italia (più precisamente, in via Maestri del Lavoro), a Torino, scavalcando una recinzione nel cuore della notte.

Ma un uomo di 32 anni di origine nordafricana, senza fissa dimora e già destinatario di ordinanza di espulsione dal territorio nazionale, è stato sorpreso e intercettato dalla vigilanza che ha fatto scattare l'allarme.

Così, sul posto, in breve sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato l'intruso, portandolo in carcere.