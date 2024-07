Boxe, Matilde Bertolone andrà agli Europei: sarà con la Nazionale Italiana Schoolgirl

Matilde Bertolone, atleta della Pugilistica Biella Boxe, farà parte del gruppo della Nazionale Italiana Schoolgirl che dal 1° all’11 agosto parteciperà ai Campionati Europei di categoria a Banja Luka, seconda città della Bosnia Erzegovina.

La conferma è arrivata al termine dello stage di dieci giorni che si è svolto a Montesilvano (Pescara), con le migliori atlete schoolgirl d’Italia agli ordini della CT Valeria Calabrese.

La giovanissima campionessa allenata dal maestro Vincenzo Frascella nei locali della Palestra Fit 4 You di via Friuli 9/a a Biella, si è aggiudicata a maggio il titolo italiano di categoria mettendo in riga tutte le sue avversarie e due settimane dopo ha vinto pure il torneo internazionale Round Robin sconfiggendo peraltro in finale la polacca Amelia Urban, campionessa europea uscente.

Matilde - che ha concluso l’esame di terza media con dieci decimi - verrà ora convoca nuovamente per gli ultimi dieci giorni di luglio prima della partenza con il resto della squadra per la storica località della Bosnia Erzegovina dove difenderà i colori dell’Italia nella categoria 44 chili.