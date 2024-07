Donato in lutto per la morte di don Alberto De Toni, aveva 81 anni

Biellese in lutto per la morte di don Alberto De Toni, mancato ieri all'età di 81 anni. Per anni è stato lo storico parroco di Donato: di lui, si ricorda la profonda dedizione religiosa e l'insegnamento negli istituti superiori biellesi.

Inoltre, è stato molto attivo anche nello sport: il calcio era la sua grande passione e, a detta di molti, aveva un incredibile talento. Si uniscono al cordoglio dei familiari, oltre le comunità della Valle Elvo, anche i vescovi Roberto Farinella e Gabriele Mana, assieme al Presbiterio Diocesano.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Donato. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, alle 15 di domani, 15 luglio.