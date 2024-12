A Gaglianico una messa per ricordare Antonio Bressan e don Alberto De Toni

Una santa messa per ricordarne la figura e l'operato svolto in vita. È quanto accadrà nella chiesa parrocchiale di Gaglianico dove, alle 18 di sabato 21 dicembre, saranno commemorate le figure di Antonio Bressan (mancato un anno fa) e don Alberto De Toni.

“Due persone – spiegano i promotori - che per 40 anni e più hanno promosso tante attività sportive per il CSI, come dirigenti del Comitato Centro Sportivo Italiano di Biella. Saremo a ricordarli con stima e riconoscenza per tutto quelle che hanno fatto”.