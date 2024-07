Maltempo nel Biellese: la protezione Civile interviene a Mongrando FOTO.

Nella mattinata di ieri, venerdì 12 luglio, a Mongrando la Protezione Civile è intervenuta tempestivamente per rimuovere diverse piante e alberi caduti che impedivano il passaggio dei veicoli. Fin dalle prime ore del giorno, a partire dalle 5.30, i volontari si sono messi all’opera per garantire la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

L’ondata di maltempo ha causato diversi disagi nel Biellese, che per fortuna non è stato investito violentemente come in altre aree del Piemonte e Nord-Italia. I volontari hanno liberato le strade fino alle ore 10.00 circa, per contrastare la situazione meteorologica avversa manifestatasi nella notte.