eBike Biella propone un percorso nel sentiero che non c'è...nell'estate che non c'è, FOTO

Terminata divagazione a zonzo nei prati tra Biella e Mongrando finalmente entriamo in Serra dalla porta classica di Mongrando. Il percorso non presenta novità tranne qualche tratto un po' più disastrato dalle piogge e alcune piante che ancora ostacolano il tratto ma che si superano abbastanza agevolmente.

Raggiunta Croceserra e proseguito verso l'imbocco del Tracciolino scendiamo verso il ponte Reisach che porta al Sentiero che non c'è. Solite foto di rito e risaliamo per proseguire sul Tracciolino fino a San Carlo per immetterci nel single trek che porta al Santuario di Graglia. Attenzione due grosse piante ostruiscono il sentiero (vedi foto). Ci siamo inventati un passaggio intorno alle radici, poco agevole ma si passa. Il seguito è scontato ma sempre divertente fino alla strada per Bagneri e poi giù al ponte dell'Infernone.