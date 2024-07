Gli Alpini biellesi tornano a Oropa per il raduno sezionale, ma ancora una volta niente messa al Monte Camino

La Sezione ANA di Biella, come ogni anno terrà la Festa Sezionale nei giorni di sabato 20 e domenica 21 luglio.

Ancora una volta per l'impossibilità di raggiungere la Cappelletta dedicata a San Maurizio sul Monte Camino a causa della mancanza della Funivia-Cestovia, per consentire a tutti i soci e amici di poter partecipare, è stato previsto sabato 20 luglio il ritrovo a Oropa davanti al sagrato della Cappella XII "dell' Incoronazione di Maria o del Paradiso". Qui alle ore 11,15 Don Remo Baudrocco celebrerà la Santa Messa in suffragio di tutti gli "andati avanti", con il coro ANA la Ceseta, Gruppo di Sandigliano e seguirà la distribuzione dell' immancabile Risotto.

Per chi non ne fosse al corrente, per salire alla Cappella XII del Paradiso, occorre raggiungere l' area camper a sinistra della Basilica Superiore, e prendere la sterrata di circa 200 metri con un dislivello di 20 metri.