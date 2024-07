L'amico non risponde al telefono, va a casa sua e lo trova senza vita: dramma a Valdilana (foto di repertorio)

Prova a contattare l'amico al telefono ma non gli risponde. Preoccupato, si reca nella sua abitazione ma lo trova senza vita. La tragedia si è consumata ieri mattina, intorno alle 9.15, a Trivero, nel comune di Valdilana.

A perdere la vita un uomo di 56 anni. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e il magistrato di turno per gli accertamenti di rito. La salma è stata poi affidata ai familiari per le esequie funebri.