Milano Unica 2024: oggi la 39° edizione.

Apre oggi, a Fiera Milano Rho, la 39^ Edizione di Milano Unica, con un incremento di adesioni da parte degli espositori pari al 18% rispetto a luglio 2023 e, ancora più consistente, del 22% sull’edizione pre-covid del luglio 2019.

Sono infatti 700 gli espositori di questa edizione, dei quali 569 presenti all’interno dei tre Saloni Ideabiella, Moda In e Shirt Avenue e altri suddivisi in Aree Speciali e Osservatori Korea e Japan.

Questa edizione di Milano Unica è pienamente rappresentativa di tutti i distretti tessili italiani, sia come numero di imprese espositrici, sia come completezza dell’offerta.

All’incremento del numero di espositori, inoltre, si è aggiunta una rilevante richiesta di aumento della superficie espositiva pari al 23%.

Per tali ragioni, la manifestazione si è trasferita nei padiglioni espositivi 1-3, 2-4.

Il crescente numero di espositori di tessuti e accessori, altamente selezionati, ha sicuramente aumentato il percepito di Milano Unica da parte dei buyer internazionali e nazionali, che solo qui trovano risposte caratterizzate da completezza, qualità, creatività, sostenibilità e innovazione.

Sono dati significativi che attestano Milano Unica come un partner estremamente prezioso per le aziende tessili e accessori, sempre più focalizzate sulla qualità e che scelgono, malgrado il momento difficile per il comparto, una manifestazione che offre un supporto importante in termini di offerta selezionata e di servizi.

La situazione attuale, infatti, presenta un andamento dell'attività produttiva e commerciale negativo, sulla scia di come si era chiuso il 2023. Nel primo trimestre 2024, si registra una diminuzione generalizzata della produzione interna e del commercio internazionale. Pur con differenze tra i diversi segmenti merceologici del comparto tessile, prevale un calo a doppia cifra dell'export e dell'import. Gli unici dati che attenuano il quadro negativo, riguardano le esportazioni verso Cina e Hong Kong, che, insieme, si confermano come primo mercato di sbocco dei nostri prodotti. Normalmente il settore tessile anticipa i trend dell'abbigliamento. Il tessile italiano, peraltro, tendendo a collocarsi, in particolare nel segmento alto/altissimo, risente anch'esso dell'attuale andamento del lusso a livello mondiale, come evidenziano anche i dati di alcuni importanti brand globali.

Le tre giornate di manifestazione, dal 9 all’11 luglio, oltre a ospitare le migliori aziende del settore, con le loro proposte creative e innovative per l’Autunno-Inverno 2025/2026, saranno un percorso tra le eccellenze europee e italiane, le aree speciali e i progetti di contenuto. Punti focali della manifestazione rimangono le aree speciali, in particolare Tendenze e Sostenibilità e Innovation Area, a testimonianza della grande sensibilità che Milano Unica presta ai temi della sostenibilità, dell’innovazione di processo e di prodotto, nonché ai concept creativi della prossima stagione autunno- inverno 2025/2026, articolati sui temi di MU Family, che raccontano le famiglie attraverso la ricerca di tessuti che, pur nella tradizione della loro manifattura, rappresentano la contemporaneità del nostro tempo, che esige rispetto per l’ambiente e condivisione di gusti, generi, età.

Dal 9 all’11 luglio 2024 Filo è a Milano Unica (Fiera Milano – Rho) con i filati sostenibili del progetto FiloFlow. Lo spazio riservato a Filo è nel Padiglione 3, all’interno dell’area “MUFamily”.

Filo è presente a Milano Unica con le proposte delle aziende che aderiscono al suo progetto sostenibilità, FiloFlow, perché la sostenibilità, insieme alla tracciabilità, è uno dei punti fermi del sistema di valori e di azioni concrete che unisce Filo e Milano Unica. Da anni, ormai, FiloFlow coinvolge la grande maggioranza degli espositori di Filo grazie alla sua capacità di evidenziare e comunicare in modo immediato il percorso di sostenibilità intrapreso dalle aziende. Proporre a Milano Unica i filati FiloFlow permette dunque di restituire e rafforzare la visione di filiera necessaria per affrontare con rigore il complesso discorso della sostenibilità nel tessile.