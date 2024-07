Al Rifugio “Nel Bosco di Alice” cene musicali con chitarra acustica per celebrare l'arrivo dell'estate

L'estate è finalmente giunta nel Biellese. Con lei, proseguono anche le attività del Rifugio “Nel Bosco di Alice”, location immersa nel verde, situata a due passi dal torrente Elvo e messa in piedi dalla guida alpina (e proprietario) Stefano Perrone.

Per i prossimi weekend sono in previsione un paio di appuntamenti musicali assolutamente da non perdere, con musica live e chitarra acustica di scena nelle giornate domenica 14 (pranzo) e sabato 20 luglio (cena). Per l'occasione, verrà proposto un menù fisso a 25 euro, tipico piemontese, con bevande escluse, composto da prodotti della tradizione: lardo, salame nostrano, lonzino affumicato al faggio, lingua in verde, vitello tonnato, giardiniera con tonno, sformatino di peperoni con bagna cauda, risotto alla cagnona e per finire torta di crema e fragole fresche. Per i bimbi fino a 3 anni è gratis, fino a 10 si prevede un prezzo di 15 euro.

“Siamo, inoltre, disponibili a serate conviviali per feste di compleanno e ricorrenze con accompagnamenti musicali dal vivo o dj – spiegano i gestori – Ricordiamo che siamo aperti a pranzo tutti i giorni, tranne il martedì, mentre le cene sono su prenotazione. Gli orari sono dalle 10 alle 18.30. ”.

Oltre all'offerta enogastronomica, continuano anche le attività di canyoning e ferrata, con somma soddisfazione degli ospiti. Non solo biellesi ma anche stranieri, provenienti addirittura dalla lontana Australia che hanno lasciato i loro feedback (per lo più positivi) dell'esperienza avuta.

Il rifugio nel bosco di Alice si trova nel comune di Sordevolo, a circa 15 minuti dal centro di Biella. Il percorso ottimale è passando da Pollone, proseguendo successivamente per frazione Verdobbio e, una volta giunti in paese, seguire le indicazioni per frazione Prera. L'ultimo pezzo è da raggiungere a piedi lungo un percorso in discesa di 250 metri.

Per info: 375 547 7184 o info@rifugionelboscodialice.it

Pagina Facebook: Rifugio Nel Bosco DiAlice

Sito web: Rifugio nel Bosco di Alice