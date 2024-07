Boxing Club Biella, qualità e grande prestazione a Giaveno

Domenica 7 luglio Boxing Club Biella ha nuovamente sciorinato la sua grande prestazione e qualità che, nel corso degli anni, le hanno consacrato la nomea della miglior società biellese ed una delle migliori in campo nazionale.

A Giaveno, due pugili di livello con 20 match a testa, hanno dato un anticipo di ciò che sabato prossimo 13 luglio gli spettatori potranno gustare al Piazzo perchè andrà in scena la XIX edition di Boxe sotto le Stelle dove oltre a Matteo Neggia 17 anni, 22 Match, Lorenzo Rinaldi, 22 anni, 18 match, alla kermesse parteciperanno altri 4 pugili tra cui anche Emma, una ragazzina di 14 anni che rispecchia a pieno la qualità pugilistica femminile. Ritornando a Giaveno, i due pugilatori biellesi hanno ottenuto due risultati di gran rispetto con Matteo che finalmente dopo un periodo un pò sotto tono, è riuscito ad imprimere la sua Boxe fatta di scambi a viso aperto e di grande tecnica così da ottenere una giusta vittoria contro il mai domo Cento Luca della scuola pugilistica Lombarda The Ring mentre si è dovuto accontentare di un pari molto stretto Lorenzo Rinaldi che opposto al veterano Lorenzo D'Alterio della Torakai di Torino ha comunque dimostrato la crescita ed il valore che ad ogni match è sempre più evidente. Lorenzo, infatti, ha un grande sogno nel cassetto e lo si percepisce osservandolo e parlandogli, senza contare la sua scelta azzardata ma da rispettare, puntare tutto sul pugilato

La società lo sta supportando in maniera decisa dandogli la possibilità di combattere spesso: infatti, solo nel 2024, ha già collezionato ben 8 incontri con 5 vittorie mentre nel 2023 il totale dei match è stato 8, con sole 3 vittorie, tutto questo è servito a classificarsi secondo nel torneo Master Team sotto solamente all'altro pugile battuto due volte Sula Dennis, portandosi a casa una bella contura.All'angolo dei lanieri l'instancabile tecnico Yuri Campanella che cura i ragazzi con grande passione ed è sempre pronto agli spostamenti: in questa occasione ha potuto sollevare la coppa di seconda Squadra classificata su oltre 20 tra Piemonte e Liguria.Grande risalto e soddisfazione per Boxing Club Biella che ormai è pronta per l'evento pugilistico estivo più conosciuto e seguito dalla popolazione biellese.