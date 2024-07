Biella, minacce ai giardini di via Friuli. Un lettore: “Non ci sono controlli, paura a passeggiare la sera”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ennesimo brutto episodio… giardini Generale dalla Chiesa in via Friuli. Bellissimo posto, laghetto, erba curata, scuole, famiglie con bambini e gente che porta a spasso il cane. Oggi, ma purtroppo non é un fatto isolato, sono stato aggredito verbalmente da un extracomunitario.

Ero a passeggio con il mio cane e un ragazzone di circa un metro e 90 mi punta; il mio cane, al guinzaglio, abbaia e ne nasce la discussione. Gli chiedo scusa se il cane ha abbaiato (per evitare discussioni visto la mole imponente e le 15 persone intorno a me) questo soggetto mi si avvicina sempre di più, stringendo i pugni e urlando che mi avrebbe staccato la testa a me e al cane. Spaventato dalla situazione mi sono allontanato velocemente ed ho fatto il 112.

Purtroppo non é il primo e non sarà nemmeno l'ultimo episodio, questi giardini sono diventati 'di loro proprietà' e zona franca. Gruppi che bivaccano lasciando sporcizia e tanto altro. Non ci sono controlli, la sera ormai si ha il timore di uscire a fare una passeggiata…é tutto allo sbaraglio… Speriamo che con questo articolo qualcuno faccia qualcosa perché la situazione sta diventando fuori controllo”.