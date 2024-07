Lessona: doppio intervento dei Carabinieri per rissa e per disturbo alla quiete pubblica.

Alle 2 di stanotte i Carabinieri e la Polizia sono intervenuti a Lessona nei Giardini pubblici per una lite tra diversi ragazzi dove uno di loro risultava ferito. All'arrivo delle Forze dell'Ordine i testimoni confermavano l'episodio in cui erano rimasti coinvolte più persone che però si erano già allontanate. Sempre nella stessa zona i militari sono stati chiamati ancora alle 4 per disturbo alla quiete pubblica; un gruppo di ragazzi sostava sotto le finestre di casa di un residente e con schiamazzi e urla lo facevano innervosire fino al punto da chiamare il 112.