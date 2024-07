Acqua e Farina, nuovo riconoscimento per Nicolò Benna

Nuovo riconoscimento per Nicolò Benna (e le sue pizze). Un altro diploma è stato conseguito al corso di pizza contemporanea della NIP di Forlì (Nazionale Italiana Piazzaioli), tenutosi nel mese di giugno. Un attestato che si va ad aggiungere ai tanti altri conseguiti in questo ultimo anno.

Sempre alla ricerca di gusti particolari da offrire ai suoi clienti, Benna ha pensato di aggiungere per l'estate nel menù “bontà estive” pizze speciali come la pizza esotica, la pizza tricolore e la pizza alici e cipollotti. La qualità dell'impasto e degli ingredienti selezionati rendono uniche le lavorazioni del maestro pizzaiolo.

Da evidenziare il nuovo orario estivo. Acqua e farina sarà chiuso per ferie dal 22 luglio al 2 agosto e poi in agosto per tutto il mese sarà aperto soltanto di sera.

Acqua e Farina è a Biella in Viale Cesare Battisti 2/C

https://www.facebook.com/p/Acqua-e-Farina-100077928934706/