Suoni in movimento, a Viverone il Maurizio Di Fulvio Quartet

Protagonista dell’appuntamento del 6 luglio di Suoni in movimento - per la Tradizioni - saranno le Canzoni Classiche italiane e Latin Jazz.

Protagonisti sul palco dei Giardini di Villa Lucca a Viverone (ore 21,15) sarà il Maurizio Di Fulvio Quartet in un progetto che attraversa, con il supporto della potente grammatica del jazz, il grande repertorio delle canzoni sia italiane che internazionali: da Morricone a Tosti, da Pino Daniele a Stevie Wonder, da Armando “Chick” Corea a Nino Rota. Con alcuni interessanti brani dello stesso Di Fuylvio.

Sul palco, a fianco a Maurizio Di Fulvio alla chitarra, avremo: Simona Capozucco voce, Simone Sulpizio basso elettrico e Davide Marcone percussioni e batteria. Il concerto sarà preceduto, come tradizione, dalla visita guidata alle 20.15 del Centro di documentazione del Lago di Viverone. In caso di pioggia il Concerto sarà spostato al Salone Polivalente.

Ricordiamo che questa Rassegna è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, così come con i contributi di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Provincia di Biella, oltre ovviamente agli sponsor che supportano l’iniziativa. Tutti a diverso titolo sempre più consapevoli – fra questi proprio Fondazione CRB - del valore e dell’evoluzione di una rassegna che sta contribuendo da anni alla crescita culturale e non solo del territorio, ma anche e soprattutto dei giovani.

Il Programma Maurizio Di Fulvio (1964) Shaker

Salve D’Esposito (1903-1982) Anema e core

Ennio Morricone (1928-2020) Nuovo cinema paradiso

Francesco Paolo Tosti (1846-1916) ’a vucchella

Stevie Wonder (1950) Isn’t she lovely

Maurizio Di Fulvio Romance style

Paulinho Nogueira (1927-2003) Bachianinha

Eduardo Di Capua (1865 – 1917) I te vurria vasà

Pino Daniele (1955-2015) Alleria Armando

“Chick” Corea (1941-2021) Armando’s rumba

Maurizio Di Fulvio Samba for Jobim N

ino Rota (1911-1979) Parla più piano

Domenico Bolognese (1819-1881) La palummella

I protagonisti

Il leader del quartetto è Maurizio Di Fulvio, chitarrista e compositore, che la critica considera uno dei chitarristi più originali e straordinari dei nostri tempi, definendolo: …”versatile ed eclettico, dal temperamento caldo e spontaneo, abile improvvisatore e raffinato arrangiatore”, …“capace di leggere e restituire con la medesima forza ed intensità linguaggi assolutamente diversi”, …“la sua esecuzione, a volte grintosa ed energica, altre volte raffinata ed ornata, sempre in bilico tra rispetto della tradizione e innovazione”, …“è sorretta da un’innata eleganza strumentale”, …“un’autentica saudade swing e fragranze mediterranee aleggiano nei brani incisi negli album: Sweety notes (2000), Mediterranean flavours (2003), A flight of fugues (2004), On the way to wonderland (2007), Carinhoso (2010)”, ’a vucchella (2018)”. …“nell’itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock, le tinte del classico e la sensibilità di un'interprete che coniuga in sè una tecnica solida e una raggiante vena compositiva”, …“Di Fulvio assembla con il suo strumento un incredibile mosaico di note, spadroneggia sulle corde, si confronta egregiamente con maestri di calibro mondiale, arrangiando liberamente brani celebri di Gillespie e Jobim, Santana e Metheny, Porter e Pastorius e ancora Bach e Duarte, e rivela soprattutto le sue ottime doti di bravo compositore”.

Simona Capozucco è una delle voci italiane più richieste e apprezzate. Ha collaborato con alcuni dei musicisti di maggior successo del jazz e della contaminazione pop della scena musicale internazionale. Oltre a cantare, ha sviluppato fin dai primi anni di studio una forte personalità e una rara attenzione alla composizione e all’arrangiamento.

Davide Marcone è percussionista di qualità che con particolare senso dell’estetica musicale, sottolinea ogni passaggio e momento dell’esecuzione con effetti strumentali ed imprevedibili trovate ritmiche.

Simone Sulpizio, bassista elettrico, frequenta il conservatorio Alfredo Casella di L’Aquila. Ha collaborato con diversi artisti jazz come Pierpaolo principato, Roberto gatto, Massimiliano Caporale, Gianluca caporale, Paolo di Sabatino, Glauco di Sabatino,Bruno Marcozzi, e tanti altri. Suona in diversi festival jazz e rassegne jazz con il Paolo di Sabatino trio, e con lo stesso trio ha lavorato in studio per l’etichetta Azzurra Music. Un altra collaborazione è con la Cantante soul Americana Noreda Graves con la quale ha suonato in diversi Festival in Italia e in Francia ed un tour internazionale in Asia sulla Virgin Voyages come ospiti. Attualmente collabora anche con il Cantautore Francesco Baccini.

Informazioni:

È consigliata la prenotazione tramite SMS o Whatsapp al numero 370/3031220 oppure all’indirizzo mail segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12.00 del giorno del concerto